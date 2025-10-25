Derby WAC-RAJA : voici le tarif des billets

Le Wydad Athletic Club a annoncé le lancement de la vente des billets pour le « derby » qui l’opposera au Raja, le mercredi soir prochain, dans le cadre du match en retard de la 5e journée du championnat professionnel.

Les tarifs des billets restent inchangés par rapport aux précédentes rencontres disputées par le Wydad cette saison au Complexe Mohammed V de Casablanca. Le prix des places est fixé comme suit : 60 dirhams pour les tribunes découvertes, 150 dirhams pour les tribunes latérales couvertes, 250 dirhams pour la zone « Premium », 500 dirhams pour la tribune d’honneur VIP, et 2000 dirhams pour la loge supérieure.

Le club a défini plusieurs points de retrait pour les supporters des deux équipes.

Pour les fans du Wydad, le retrait des billets commencera dimanche et se poursuivra jusqu’à mercredi, dans les lieux suivants : stades Père Jégo et Roches Noires, boutiques du Wydad à Maârif, Complexe Mohamed Benjelloun, ainsi que le centre d’accueil de Bourgogne.

La boutique du Wydad sera exclusivement réservée au retrait des billets de la tribune d’honneur (VIP) et de la loge supérieure. Le jour du match (mercredi), le retrait se fera uniquement au stade des Roches Noires, de 10h à 13h.

Quant aux supporters du Raja, ils disposeront de points de vente distincts : la salle couverte du Complexe Mohammed V, le stade Larbi Zaouli, ainsi que deux agences Cash Plus, situées à La Gironde et sur le boulevard 2 Mars.

Enfin, le Wydad a précisé que la vente en ligne des billets se fera par vagues, afin d’éviter tout problème technique lié à une affluence trop importante sur la plateforme de billetterie.