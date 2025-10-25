CAN 2025: la 2è phase de vente des billets est lancée

Par LeSiteinfo avec MAP

La Confédération africaine de football (CAF) et le Comité d’organisation local ont annoncé, samedi, le lancement des offres d’hospitalité et la deuxième phase de vente des billets pour la Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la CAF indique qu’à partir de ce samedi, les passionnés de football auront une nouvelle opportunité d’obtenir leur place pour le plus grand rendez-vous du football africain, précisant que les offres d’hospitalité seront disponibles dès 10h00 (heure du Maroc) / 09h00 GMT, sur le site « hospitality.cafonline.com », permettant aux fans de vivre des expériences exclusives les jours de match avec des sièges premium et des prestations haut de gamme.

La même source ajoute que le lancement de la deuxième phase de vente des billets suivra à 14h00 (heure du Maroc) / 13h00 GMT, offrant aux supporters une nouvelle chance d’assister à la compétition la plus prestigieuse du continent.

Durant cette phase, la CAF et le Comité d’organisation local mettront en vente un tiers supplémentaire de la capacité totale des stades, afin de répondre à une demande mondiale exceptionnelle, selon le communiqué.

La CAF rappelle que la carte « Fan ID » est obligatoire pour l’achat de billets, via l’application Yalla, notant que ce système innovant simplifie le parcours des supporters, depuis l’entrée dans les stades et les fan zones jusqu’à la facilitation des visas pour les visiteurs internationaux, garantissant ainsi une expérience fluide et sécurisée.

S.L.