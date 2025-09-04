Sport

Maroc–Niger : les billets revendus jusqu’à quatre fois leur prix au marché noir

Rédaction M4 septembre 2025 - 14:47

La revente illégale de billets reste un fléau qui accompagne le football marocain, notamment lors des grands événements. Certains achètent les tickets à leur source pour les revendre ensuite à des prix exorbitants.

À l’approche du match et après l’épuisement des billets une semaine avant l’événement, de nombreux supporters se retrouvent contraints de recourir au marché noir pour assister à l’inauguration du complexe Prince Moulay Abdellah à Rabat, qui abritera la rencontre entre le Maroc et le Niger.

Les prix des billets ont été multipliés, celui de 100 dirhams se négociant entre 300 et 350 dirhams, tandis que celui de 200 dirhams a atteint 800 dirhams.


