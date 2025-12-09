Découvrez les records de la Coupe d’Afrique des Nations

Par LeSiteinfo avec MAP

La 35è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se tiendra au Maroc du 21 décembre au 18 janvier avec la participation de 24 sélections.

Voici un aperçu des exploits réalisés par les équipes, les joueurs et les sélectionneurs depuis la première édition en 1957:

Plus de titres remportés 7 – Égypte : 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010

Plus de titres gagnés en tant que joueur 4 – Ahmed Hassan et Essam El Hadary (Égypte) : 1998, 2006, 2008, 2010

Plus de titres gagnés en tant qu’entraîneur 3 – Charles Gyamfi (Ghana) – 1963, 1965, 1982

Hassan Shehata (Égypte) – 2006, 2008, 2010

Plus de finales jouées 10 – Égypte : 1957, 1959, 1962, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010, 2017, 2021

Plus de participations en phases finales 27 – Égypte : 1957, 1959, 1962, 1963, 1970, 1974, 1976, 1980, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025

Plus de matches joués en phases finales 111 – Égypte

Plus de victoires en phase finale 60 – Égypte

Plus de buts en phase finale 175 – Égypte

Plus longue série sans défaite en phase finale 24 – Égypte (2010-2017)

Plus grand nombre de participations consécutives en phase finale 17 – Tunisie (1994-2025)

Joueurs qui ont disputé le plus de phases finales jouées 8 – Rigobert Song (Cameroun) – 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 Ahmed Hassan (Égypte) – 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 ; Andre Ayew (Ghana) – 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ; Youssef Msakni (Tunisie) – 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Plus de matches joués en phase finale 36 – Rigobert Song (Cameroun), Andre Ayew (Ghana)

Plus de participations en finale 4 – Ahmed Hassan (Égypte) – 1998, 2006, 2008, 2010

Joueur qui a marqué le plus de buts en phase finale 18 – Samuel Eto’o (Cameroun)

Joueur qui a marqué le plus de buts en une seule phase finale 9 – Mulamba Ndaye (Zaïre) 1974

Joueur qui a marqué le plus de buts dans un match 5 – Laurent Pokou (Côte d’Ivoire 6 Éthiopie 1, 1970)

But le plus rapide 23 secondes – Ayman Mansour (Égypte 4 Gabon 0, 1994)

Plus de phases finales disputées par un sélectionneur 9 – Claude Le Roy (Cameroun 1986, 1988 ; Sénégal 1990, 1992 ; Ghana 2008 ; RD Congo 2006, 2013 ; Congo 2015 ; Togo 2017)

Sélectionneur qui a disputé le plus de matches en phase finale 38 – Claude Le Roy

Marge de victoire la plus large

5 – Côte d’Ivoire 6 Éthiopie 1, 1970 ; Guinée 6 Botswana 1, 2012 ; Côte d’Ivoire 5 Guinée 0, 2008

Vainqueur en tant que joueur et sélectionneur Mahmoud Al Gohari (Égypte) – 1957 et 1998 Stephen Keshi (Nigeria) – 1994 et 2013

Le pays ayant accueilli le plus de phases finales 5 – Égypte : 1959, 1974, 1986, 2006, 2019

S.L.