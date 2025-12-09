Coupe arabe : la Jordanie et les Emirats arabes unis qualifiés pour les quarts

Par LeSiteinfo avec MAP

Les sélections jordanienne et émiratie de football ont validé leurs billets pour les quarts de finale de la Coupe arabe de football, qui se tient au Qatar, en battant, respectivement, l’Egypte et le Koweït au terme des matches de la 3è et dernière journée du groupe C, disputés mardi.

Au stade Al Bayt à Al Khor, les hommes de Jamal Sellami sont venus à bout de l’Egypte par 3 buts à 0. Les buts des « Al-Nashama » ont été l’œuvre de Mohammed Abuhasheesh (19e), Mohammed Abu Zraiq (41e) et Ali Olwan, qui a transformé un penalty (90+2e).

De son côté, les Emirats arabes unis ont pris le meilleur sur le Koweït 3 à 1 au stade 974, grâce à des réalisations de Yahya Alghassani (16e s.p, 18e), auteur d’un doublé, et de Nicolas Gimenez (88e).

Le Koweït, qui a terminé la rencontre à dix, après l’expulsion de Sultan Al Enezi à la 55e minute de jeu, a réduit l’écart par Fahed Al Hajri (59e).

A l’issue de cette journée, la Jordanie termine la phase de groupes en tête avec 9 unités, suivie des Emirats arabes unis (4 pts), de l’Egypte (2 pts) et du Koweït (1 pt), tous deux éliminés de la compétition.