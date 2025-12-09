Achraf Hakimi bientôt au Maroc pour poursuivre sa rééducation avant la CAN 2025

À moins de deux semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, qu’accueillera le Maroc du 21 décembre au 18 janvier, Achraf Hakimi s’apprête à rejoindre le Royaume pour poursuivre la dernière phase de sa rééducation.

Selon la chaîne française RMC Sport, le défenseur marocain du PSG arrivera bientôt au Maroc, accompagné d’un membre du staff médical parisien chargé de suivre l’évolution de son état. Il travaillera en étroite coordination avec l’équipe médicale de la sélection nationale, afin d’optimiser les chances de voir le joueur opérationnel pour la CAN.

Blessé à la cheville face au Bayern Munich en Ligue des champions, Hakimi avait été contraint de porter une attelle pendant plusieurs semaines. Le défenseur a ensuite alterné les séances de rééducation entre l’Espagne et la France, à raison d’environ six heures par jour.

La semaine dernière, le joueur a repris les séances d’entrainement sans gêne apparente, un mois après avoir subi une grave entorse à une cheville. Ces images datant de jeudi montrent Hakimi, sacré récemment Ballon d’or africain, en train de courir en marge d’une séance en groupe de ses coéquipiers au Paris Saint-Germain.

De leur côté, la FRMF et et Walid Regragui suivent de près la situation du joueur, considéré comme l’un des piliers des Lions de l’Atlas.

N.M.