Fenerbahçe tranche concernant l’avenir de Youssef En-Nesyri

Fenerbahçe a finalement tranché concernant l’avenir de Youssef En-Nesyri, dont la situation suscitait de nombreuses interrogations depuis plusieurs semaines.

Selon le média turc Star, le club estime désormais que garder l’international marocain pourrait engendrer « davantage de pertes », ce qui devrait accélérer son départ.

D’après la même source, En-Nesyri dispose de plusieurs offres, certaines atteignant les 40 millions d’euros. Un montant qui confirme que la cote du joueur reste élevée sur le marché, malgré une saison en demi-teinte en Turquie.

Fenerbahçe, de son côté, serait prêt à accepter une proposition légèrement inférieure à ce montant, proche de l’investissement initial réalisé lors de son recrutement. L’objectif du club stambouliote serait de conclure une vente autour de 25 millions d’euros, un chiffre jugé cohérent dans le contexte actuel.

A noter que l’attaquant marocain attire particulièrement l’attention de clubs saoudiens, mais aussi de formations italiennes et anglaises.

H.M.