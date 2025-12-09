Coupe Arabe : forte affluence pour l’achat des billets Maroc-Syrie

Devant l’engouement des supporters marocains et syriens pour l’achat des billets du match qui opposera les deux équipes jeudi prochain au stade Khalifa International à Doha, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe Arabe, la plateforme de billetterie en ligne a rencontré des problèmes techniques. Cette panne a empêché des centaines de fans d’acheter leurs billets.

On s’attend à ce qu’un nombre supplémentaire de supporters marocains se rendent au Qatar pour soutenir l’équipe nationale lors de sa rencontre contre la Syrie, prévue jeudi à 15h30, heure du Maroc.

La rencontre devrait se dérouler devant une foule importante, sachant que le match d’hier contre l’Arabie Saoudite a rassemblé plus de 78 000 spectateurs, le chiffre le plus élevé enregistré lors de cette édition de la Coupe Arabe.

Le Maroc s’est qualifié en tête de son groupe avec sept points, après ses victoires contre les Comores et l’Arabie Saoudite et un match nul contre Oman. Quant à la Syrie, elle a atteint les quarts de finale en tant que deuxième de son groupe avec cinq points, derrière la Palestine et devant la Tunisie et le Qatar.