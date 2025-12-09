CAN 2025: la Cote d’Ivoire, tenante du titre, dévoile sa liste

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraineur de la sélection ivoirienne de Football, Emerse Faé a dévoilé, mardi à Abidjan, la liste des 28 joueurs, dont deux réservistes officiellement retenus pour prendre part aux compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se jouera au Maroc du 21 décembre au 18 janvier prochain.

« Le choix de ces joueurs s’est fait sur la base des performances de nos joueurs mais pour gagner une compétition comme la CAN, il est indispensable de disposer d’un groupe homogène et capable de tenir pendant plus d’un mois de compétition. Donc, on s’est intéressé aussi à des affinités et amitiés qui existent entre les joueurs », a expliqué le sélectionneur ivoirien qui intervenait, en direct, sur le plateau de la Radio et Télédiffusion Ivoirienne (RTI 1).

Pour avoir cette sélection, un travail de plusieurs semaines a été fait en vue de mixer entre les performances et les qualités professionnelles de chaque jour mais aussi des affinités liées à la qualité de vie, a-t-il ajouté, se félicitant du retour à la sélection ivoirienne de l’attaquant, Wilfried Zaha pour ses performances offensives.

« Nous avons veillé aussi à intégrer de jeunes joueurs ivoiriens qui sont actuellement, en bonne forme avec leurs clubs respectifs et qui ont démontré un niveau de jeu de qualité supérieur qui peut permettre à la sélection ivoirienne d’aller chercher le titre au Maroc », a-t-il fait savoir.

Et de conclure que l’ambition des Eléphants de Côte d’Ivoire est de pouvoir défendre le titre et remporter le sacre de ce tournoi continental pour la seconde fois consécutive.

Liste des joueurs convoqués :

Gardiens :

Yahiya Fofana (Caykur Rizespor : Turquie), Mohamed Koné (Charleroi SC : Belgique) et Alban Lafont (Panathinaïkos : Grèce)

Défenseurs :

Emanuel Agabadou (Wolverhampton Wanderers : Angleterre), Boly Willy (Notthingham Forest : Angleterre), Ousmane Diomandé (Sporting CP : Portugal), Guela Doué (RC Strasbourg : France), Ghislain Konan (GIL Vicente : Portugal), Odilon Kossounou (Atlanta BC : Italie), Evan Ndicka (As Rome : Italie), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir : Turquie), et Armel Zohouri (FC Iberia 1999 : Géorgie).

Milieux :

Seko Fofana (Stade Rennais : France), Jean-Philippe Gbamin (FC Metz : France), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor : Turquie), Franck Kessié (Al Ahli : Arabie Saoudite), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest : Angleterre), et Jean- Michael Seri (NK Maribor FC : Slovénie).

Attaquants :

Vakoun Bayo (Udinese Calcio : Italie), Oumar Diakité (Cercle Brugge : Belgique), Amad Diallo (Manchester United : Angleterre), Yan Diomandé (RB Leipzig : Allemagne), Sébastien Haller (FC Utrecht : Pays-Bas), Jean-Philippe Krasso (Paris FC : France), Bazoumana Touré (TSG 1899 Hoffenheim : Allemagne) et Wilfried Zaha (Charlotte FC : Etats-Unis).

Réservistes :

Guessand Evann (Aston Villa : Angleterre) et Guiagon Parfait (Royal Charleroi S.C : Belgique).

Programme des Eléphants :

La sélection ivoirienne évoluera dans le groupe F aux côtés du Cameroun, du Gabon, et du Mozambique.

1ere journée – 24 décembre

18h30 : Côte d’Ivoire– Mozambique (Grand Stade de Marrakech)

2e journée – 28 décembre

21h00 : Côte d’Ivoire- Cameroun (Grand Stade de Marrakech)

3e journée – 31 décembre

20h00 : Gabon- Côte d’Ivoire (Grand Stade de Marrakech)

S.L.