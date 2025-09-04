Maroc–Niger : un tifo géant au programme au nouveau stade de Rabat (VIDEO)

Le tout nouveau stade de Rabat accueillera, ce vendredi soir, la rencontre amicale entre le Maroc et le Niger. Une première qui s’annonce exceptionnelle, tant sur le plan sportif que dans les tribunes.

Pour inaugurer cette enceinte flambant neuve, les supporters marocains ont prévu un tifo géant qui recouvrira une large partie des gradins dès le coup d’envoi. Préparée depuis plusieurs semaines par les groupes ultras et associations de fans, cette animation symbolise l’unité et la ferveur du public derrière les Lions de l’Atlas.

Plus qu’un simple match de préparation en vue des prochaines échéances internationales, Maroc–Niger sera l’occasion de marquer l’histoire avec une ambiance digne des plus grandes soirées de football. Coup d’envoi de la rencontre ce vendredi 5 septembre à 20h00.