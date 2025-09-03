Wydad : deux matchs amicaux avant l’entame de la Botola

Le Wydad de Casablanca dispute cette semaine ses deux derniers matchs amicaux avant le coup d’envoi de la nouvelle saison, qu’il entamera par la réception du Kawkab de Marrakech le week-end prochain.

Jeudi, le Wydad affrontera l’Union Sportive Bejaâd, récemment promu en deuxième division professionnelle, au complexe « Wellness » de Bouskoura, dans ce qui constituera son premier match amical depuis sa participation au tournoi Hamid El Hazzaz à Fès.

Le dernier test de préparation aura lieu samedi après-midi, toujours au complexe « Wellness », face à l’Ittihad de Tanger, soit une semaine avant le choc inaugural contre le Kawkab de Marrakech en championnat.

Les dernières prestations du Wydad ont toutefois suscité l’inquiétude de ses supporters, notamment après la défaite en finale du tournoi El Hazzaz face à la Jeunesse Sportive de Soualem (JSS). L’équipe avait déjà dû recourir aux tirs au but pour éliminer le Difaâ El Hassani d’El Jadida en demi-finale.