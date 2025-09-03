Hamdallah refuse de quitter l’Arabie Saoudite

L’international marocain Abderrazak Hamdallah refuse l’idée de quitter la Ligue saoudienne pour rejoindre un club qatari, malgré l’intérêt exprimé par ce dernier pour le recruter dans les prochains jours.

Hamdallah ne poursuivra pas son aventure avec le club d’Al-Shabab, à la demande du nouvel entraîneur espagnol et s’apprête à examiner les offres reçues par son frère et agent.

Il dispose d’une proposition du club d’Al-Fateh, où évolue l’international marocain Mourad Batna, ainsi que d’une seconde offre de la part d’Al-Taawoun, et le joueur devrait décider de sa future destination dans les prochains jours.

Le mercato estival en Arabie saoudite se termine le jeudi 11 septembre, et Hamdallah devrait choisir entre les offres d’Al-Fateh et d’Al-Taawoun, sauf en cas d’apparition d’une troisième proposition.

Hamdallah dit non au Qatar

Selon des informations obtenues par Le Site Info; Hamdallah a refusé une offre qatarie, malgré l’importance de l’aspect financier de la transaction, préférant rester en Arabie saoudite pour continuer à concourir pour le titre de meilleur buteur étranger de l’histoire de la Ligue saoudienne.

L’international syrien Omar Al-Somah est actuellement en tête du classement des meilleurs buteurs étrangers du championnat saoudien, avec 154 buts inscrits sur 11 saisons, durant lesquelles il a joué pour Al-Ahli puis Al-Orouba, avant de rejoindre récemment Al-Hazm pour défendre sa position de leader.