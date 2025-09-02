Officiel : Gianluigi Donnarumma signe à Manchester City

Le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma s’est engagé avec Manchester City, après quatre saisons passées dans les rangs de Paris Saint-Germain, a annoncé mardi le club parisien.

Donnarumma devra remplacer dans la cage des Citizens le Brésilien Ederson, parti à Fenerbahçe en Turquie, et mettre sur le banc l’Anglais James Trafford, revenu cet été dans son club formateur.

« Transféré au PSG en 2021, le portier italien de 26 ans signe ses grands débuts en Ligue des champions sous ses nouvelles couleurs lors de la victoire 2-0 contre Manchester City à Paris », souligne le club dans un communiqué.

Lors de l’exercice 2024-2025, il dispute avec son équipe 47 rencontres, multipliant les arrêts décisifs dans les moments clés, notamment face à Liverpool, Aston Villa ou Arsenal en Ligue des champions.

Selon la même source, Gianluigi Donnarumma a été l’un des grands acteurs du quadruplé historique : Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France et Trophée des champions. Il figure ainsi dans l’équipe type de la saison en Ligue des champions et compte également parmi les nommés au Trophée Yachine 2025.

Manchester City a investi 35 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat du gardien de 26 ans, d’après les médias.

Le club anglais a terminé la saison écoulée sans trophée, après avoir remporté quatre titres de champion d’Angleterre consécutifs et une Ligue des champions en 2023.