Rabat : quand Achraf Hakimi s’arrête pour jouer avec des enfants dans la rue (VIDEO)

De passage à Rabat pour rejoindre la sélection marocaine au Complexe Mohammed VI, Achraf Hakimi a offert une belle parenthèse de simplicité et de proximité.

Le capitaine du Paris Saint-Germain (PSG) et des Lions de l’Atlas s’est arrêtée pour partager un moment de jeu avec des enfants dans la rue. Ces derniers ne croyaient pas leurs yeux.

Ballon au pied, sourire aux lèvres, le latéral marocain a rappelé qu’au-delà des projecteurs et des grandes compétitions, le football reste avant tout une passion qui unit les générations. Ce geste spontané a touché les passants et renforcé l’image d’un joueur attaché à ses racines et proche de son peuple.