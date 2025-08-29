Mercato : Hakim Ziyech pourrait rebondir en Liga avec Elche
Le club espagnol d’Elche est tout proche de s’attacher les services de l’international marocain Hakim Ziyech, libre de tout contrat depuis sa séparation avec Al-Duhail au Qatar. Les négociations entre les deux parties ayant atteint un stade avancé.
Selon le site français Foot Mercato, citant la presse espagnole, Elche, actuellement 12e de Liga, tient à recruter l’attaquant marocain. Les discussions progressent positivement et il ne resterait plus que quelques détails à régler avant l’officialisation de l’accord.
Âgé de 32 ans, Ziyech souhaite retrouver l’Europe après une expérience peu concluante avec Al-Duhail. Le joueur avait déjà souffert d’un manque de temps de jeu et de compétitivité lors de son passage à Galatasaray.
Le mercato estival en Espagne se clôturant lundi soir, l’annonce de sa signature avec Elche pourrait intervenir dans les prochaines heures, sauf retournement de situation.