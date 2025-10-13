Le Cap-Vert se qualifie pour sa première Coupe du Monde

Le Cap-Vert s’est qualifié, lundi, pour la Coupe du Monde 2026, pour la première fois de son histoire, à la suite de sa victoire face à l’Eswatini (3-0), au Stade National de Praia, lors de la 10e et dernière journée des éliminatoires de la zone Afrique (Groupe D).

Les buts cap-verdiens ont été inscrits par Daïlon Livramento (48e), Willy Semedo (54e) et Stopira (90e+1). Ce succès permet à la sélection cap-verdienne de terminer à la première place du groupe D, avec sept victoires, deux matches nuls et une défaite, devant le Cameroun.

Par ailleurs, à Yaoundé, les Lions Indomptables ont été tenus en échec par l’Angola (0-0) et devront patienter pour connaître leur sort dans la course aux barrages.

Dans le même groupe, l’île Maurice et la Libye se sont quittées sur un score nul (0-0), à Saint-Pierre, un résultat sans conséquence sur le classement final, les deux équipes étant déjà éliminées de la course à la qualification.

S.L.