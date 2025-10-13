Mondial U20: les Lionceaux de l’Atlas encensés par la presse espagnole

Par LeSiteinfo avec MAP

Rien ne semble arrêter la « redoutable » équipe du Maroc qui poursuit son « parcours impressionnant » au Mondial U20 en dominant les États-Unis 3-1 pour décrocher sa place en demi-finales, souligne, lundi, le quotidien sportif espagnol AS .

Menés par leur attaquant vedette Yassir Zabiri, une nouvelle fois décisif, les Lionceaux de l’Atlas confirment « leur statut d’équipe favorite du tournoi », écrit le journal dans un article intitulé « Le Maroc, irrésistible ».

Cette qualification pleinement méritée propulse le Maroc en demi-finales de la Coupe du monde des moins de 20 ans, permettant aux jeunes Lionceaux d’égaler l’exploit historique réalisé par l’équipe A au Mondial 2022 au Qatar, relève la publication.

Dès la première action dangereuse, le capitaine Othmane Maamma a servi avec « classe et élégance » son coéquipier Zabiri, qui n’a laissé aucune chance au gardien au portier us.

Avant la pause, l’arbitre a accordé un penalty pour une faute de tirage de maillot dans la surface, transformé par Campbell, permettant aux États-Unis d’égaliser juste avant la mi-temps. Mais la sélection marocaine n’a pas tardé à reprendre l’avantage. Sur une remise en jeu, Zabiri a effleuré le ballon, que Wynder a malencontreusement dévié dans ses propres filets, redonnant l’avantage au Maroc.

Les Lionceaux de l’Atlas ont ensuite exploité les espaces laissés par leurs adversaires et profité d’une nouvelle erreur défensive pour sceller le score, Yassine a inscrit le troisième but après un excellent travail de Boumassaoudi, offrant une victoire « nette et convaincante à son équipe ».

Suite à ce résultat, le Maroc et la France s’affronteront en demi-finale de la Coupe du Monde, mercredi prochain au stade Elias Figuer

S.L