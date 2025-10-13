Liga: Dani Olmo incertain pour le Clasico

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu offensif du FC Barcelone, Dani Olmo, est incertain pour le Clasico face au Real Madrid, prévu le 26 octobre, après avoir contracté une blessure au mollet lors de son passage en sélection espagnole, a annoncé lundi le club catalan.

« Le joueur Dani Olmo souffre d’une blessure musculaire au soléaire de la jambe gauche », a indiqué le Barça dans un communiqué, sans préciser la durée de son absence.

Selon la presse espagnole, le champion d’Europe 2024 avec la Roja pourrait être éloigné des terrains pendant deux à trois semaines, compromettant ainsi sa participation aux prochaines échéances du club blaugrana, notamment le choc contre le Real Madrid.

Le FC Barcelone, tenant du titre en Liga, fait déjà face à une série de blessures, avec les absences de Lamine Yamal, des gardiens Marc-André ter Stegen et Joan Garcia, ainsi que du milieu Gavi.

Par ailleurs, l’attaquant Ferran Torres, également touché musculairement, reste incertain pour la rencontre de championnat samedi contre Gérone.

L’entraîneur allemand Hansi Flick espère toutefois pouvoir compter sur les retours du Brésilien Raphinha et du jeune Fermin Lopez après la trêve internationale.