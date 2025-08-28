Blessés, retours et surprises… ce qu’il faut retenir de la liste de Walid Regragui

La liste de l’équipe nationale marocaine pour les deux matchs face au Niger et à la Zambie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a connu plusieurs changements importants. Certains s’expliquent par des absences forcées dues à des blessures, d’autres par des choix techniques de Walid Regragui, alors que quelques joueurs font leur retour.

Ainsi, le sélectionneur national a convoqué pour la première fois Naïl Aynaoui, milieu de terrain de l’AS Rome, ainsi que le gardien du Raja de Casablanca et de la sélection locale, Mehdi Lehrrar.

Plusieurs noms effectuent également leur retour après avoir manqué le dernier rassemblement de juin (face à la Tunisie et au Bénin en amical) : Mohamed Chibi (Pyramids FC), Achraf Dari (Al Ahly), Sofyan Kiyine (FC Utrecht), Ilias Akhomach (Villarreal), Amine Adli (nouveau joueur de Bournemouth) et Chamseddine Talbi, récemment transféré de Bruges à Sunderland.

Côté absences, les Lions de l’Atlas devront composer sans Noussair Mazraoui, Abde Ezzalzouli et Soufiane Rahimi, tous blessés. S’ajoutent également le gardien du Wydad Mehdi Benabid, Abdelkabir Abqar (Alavés), Zakaria El Ouahdi (Genk) et Abdelhak Amsallam (RS Berkane).

Enfin, Amir Richardson (Fiorentina), Oussama Targhalline (Feyenoord) et Oussama Sahraoui (Lille) ne figurent pas non plus sur la liste, cette fois pour des raisons de choix techniques de Walid Regragui.