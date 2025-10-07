Sport

Maroc-Bahreïn: Walid Regragui convoque un joueur de l’AS FAR

Rédaction N7 octobre 2025 - 15:47

Walid Regragui a convoqué le joueur de l’AS FAR, Anas Bach, pour rejoindre le stage de préparation de la sélection nationale, avant les matchs contre le Bahreïn et le Congo, prévus les 9 et 14 octobre.

Bach a été appelé en renfort pour remplacer Sofyan Amrabat, blessé avec son club, le Real Betis.

Anas Bach a quitté le rassemblement des Locaux, dirigés par Tarik Sektioui, afin de rejoindre la sélection A, qui se prépare à affronter Bahreïn en amical ce jeudi, puis le Congo mardi prochain au stade Moulay Abdellah de Rabat.

À noter que Walid Regragui a déjà entraîné Anas Bach lorsqu’il évoluait au FUS, au tout début de sa carrière.

N.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Rédaction N7 octobre 2025 - 15:47


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page