Maroc-Bahreïn: Walid Regragui convoque un joueur de l’AS FAR

Walid Regragui a convoqué le joueur de l’AS FAR, Anas Bach, pour rejoindre le stage de préparation de la sélection nationale, avant les matchs contre le Bahreïn et le Congo, prévus les 9 et 14 octobre.

Bach a été appelé en renfort pour remplacer Sofyan Amrabat, blessé avec son club, le Real Betis.

Anas Bach a quitté le rassemblement des Locaux, dirigés par Tarik Sektioui, afin de rejoindre la sélection A, qui se prépare à affronter Bahreïn en amical ce jeudi, puis le Congo mardi prochain au stade Moulay Abdellah de Rabat.

À noter que Walid Regragui a déjà entraîné Anas Bach lorsqu’il évoluait au FUS, au tout début de sa carrière.

