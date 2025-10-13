Mondial 2026 : le Maroc pourrait encore créer la surprise, selon Xavi

Xavi Hernández a participé à la campagne promotionnelle du ballon officiel de la Coupe du monde 2026.

Lors de la séance photo, l’ancien capitaine et entraîneur du Barça a été invité à livrer ses pronostics pour la compétition. Interrogé sur l’équipe surprise potentielle du tournoi, Xavi a répondu : « C’est difficile, mais peut-être la Belgique ou la Croatie, même si ce ne serait pas vraiment une surprise. Ou encore le Maroc, une nouvelle fois».

Il a par ailleurs désigné l’Espagne comme sa favorite pour remporter le titre mondial, rappelant que la Roja avait été éliminée en huitièmes de finale du Coupe du monde de football 2022 au Qatar, après une séance de tirs au but contre le Maroc.

Xavi n’a pas caché non plus son souhait de voir Lamine Yamal sacré meilleur joueur du tournoi, tout en estimant que Pedri fait également partie des grands favoris pour cette distinction.

N.M.