Maroc-Niger : près de 50.000 billets écoulés en quelques heures

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé dans un communiqué officiel que 47.555 billets pour le match amical opposant le Maroc au Niger, prévu le vendredi 5 septembre 2025 au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, ont été vendus en seulement quelques heures.

La billetterie, ouverte ce mardi matin, a été prise d’assaut par les supporters, témoignant de l’enthousiasme populaire autour de cette rencontre. La forte demande a provoqué des ralentissements sur la plateforme de vente en ligne, certains fans peinant à obtenir leur billet.

Cette rencontre, qui constituera la première apparition des Lions de l’Atlas à domicile depuis plusieurs mois, s’annonce comme un test important pour l’équipe nationale, à l’approche de la CAN 2025. Le soutien des supporters devrait être déterminant pour offrir un spectacle à la hauteur des attentes.