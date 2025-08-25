CHAN 2024. Tarik Sektioui : « Nous sommes déterminés à battre le Sénégal pour se hisser en finale »

Le sélectionneur national, Tarik Sektioui a affirmé, lundi à Kampala, que les joueurs et le staff technique de l’équipe nationale sont déterminés pour remporter le match contre le Sénégal, en demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations, prévu mardi au stade Mandela (18h30 GMT+1).

« Ce match est très important par ce qu’il mène vers la finale et le sacre. C’est un match à gagner », a-t-il indiqué en conférence de presse d’avant match, ajoutant que « c’est une bonne chose de se qualifier au dernier carré, mais le travail n’est pas encore terminé ».

Selon Sektioui, « ça sera un match difficile contre une solide équipe (…) si le Sénégal est arrivé à ce stade de la compétition c’est qu’il le mérite amplement par ce que c’est une équipe combative qui défend bien. Le match ne sera pas facile pour les deux équipes ».

« Remporter le titre n’est pas facile, mais nous avons dépassé plusieurs étapes et sommes arrivés à l’étape décisive de la compétition », a-t-il fait remarquer, relevant que « la mentalité des joueurs de l’équipe nationale et leur détermination ont fait la différence lors des moments forts des matchs ».

« Nous allons récupérer nos joueurs qui étaient absents lors du dernier match ce qui va nous permettre de mettre en place notre jeu et notre tactique plus confortablement », s’est-il réjouit.

Le joueur de l’équipe nationale des locaux, Khalid Baba a, de son côté, souligné que « les éléments nationaux n’épargneront aucun effort afin de remporter ce match et se rapprocher de l’objectif ultime qui reste le sacre », ajoutant que « nous sommes tous conscients de la responsabilité qui nous incombe et de l’enjeu de ce match ».

Le sélectionneur du Sénégal, Souleymane Diallo a, pour sa part, souligné que ses protégés disputeront «un match hyper important contre un adversaire très sérieux », ajoutant que « nous aurons certainement une très belle demi-finale entre les deux équipes ».

« L’aspect offensif du Maroc et celui défensif du Sénégal promettent un affrontement de styles qui va certainement donner un bon plateau footballistique», a-t-il poursuivi.

« Le Sénégal dispose d’une équipe jeune qui s’apprête à écrire son histoire, mais il faut garder en tête que nous allons faire face à une équipe du Maroc en très bonne forme », a-t-il encore ajouté.