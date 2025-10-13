Marocanité du Sahara: le Sénégal réitère sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Sénégal a réitéré, devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies réunie à New York, son soutien constant à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara marocain.

« Ma délégation réaffirme son soutien constant à l’initiative marocaine d’autonomie qualifiée de sérieuse et crédible par l’ONU » et qui jouit d’un large soutien international, a souligné le Représentant permanent adjoint du Sénégal auprès de l’organisation multilatérale, l’ambassadeur Diamane Diome.

Il a relevé que cette initiative est consolidée d’une part par les réalisations substantielles du Maroc en matière des droits de l’Homme, notamment à travers les Commissions régionales du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) de Dakhla et Laâyoune saluées par le Conseil de sécurité.

D’autre part, elle est consolidée par les investissements et les projets mis en œuvre par le Royaume dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les Provinces du Sud visant à stimuler le développement durable, la protection de l’environnement et la promotion de la culture locale, contribuant ainsi à l’autonomisation de la population et à l’amélioration de l’indice de développement humain dans la région, a ajouté le diplomate sénégalais.

Pour lui, le plan marocain d’autonomie est de même consolidé par l’amélioration du climat des affaires, ainsi que par l’ouverture des provinces marocaines à l’Afrique et au reste du monde, notamment à travers l’inauguration de Consulats généraux, dont celui du Sénégal ouvert à Dakhla en 2021.

M. Diome a, en outre, salué le plein respect du cessez-le-feu par le Maroc, ainsi que sa coopération constante avec la MINURSO.

Il a également appelé à une meilleure collaboration avec le Haut commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) et le Programme alimentaire mondial (PAM) pour une prise en charge optimale des droits fondamentaux des populations des camps de Tindouf, en l’occurrence leur liberté d’expression et d’association, l’accès à l’aide humanitaire internationale qui leur est destinée, ainsi que leur recensement conformément au droit international humanitaire, au mandat du HCR et aux recommandations du Secrétaire général de l’ONU.

L’intervenant a, par la même occasion, indiqué que sa délégation appelle à la relance du processus politique sous les auspices exclusifs des Nations Unies, tout en invitant les parties principales à ce différend régional, à plus d’engagement pour la reprise des tables rondes en vue de parvenir à une solution politique réaliste et durable.

Le diplomate a enfin réaffirmé le soutien total du Sénégal à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à sa souveraineté sur ses Provinces du Sud.

S.L