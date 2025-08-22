Lions de l’Atlas : Neil El Aynaoui dit oui à Walid Regragui

Neil El Aynaoui, récemment transféré du RC Lens (France) à l’AS Rome (Italie), a tranché concernant son avenir international et a choisi de représenter l’équipe nationale du Maroc.

Selon le site “Foot Mercato”, Aynaoui a décidé d’opter pour les Lions de l’Atlas et devrait figurer dans la prochaine liste du sélectionneur Walid Regragui, à l’occasion des matchs contre le Niger et la Zambie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le joueur a donné son accord pour porter les couleurs du Maroc, à seulement quelques mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations que le Royaume accueillera en décembre prochain.

Aynaoui avait longtemps hésité, pendant plus d’un an, d’autant qu’il était également convoité par l’équipe de France. Regragui avait d’ailleurs déclaré en conférence de presse que le Maroc ne pouvait pas attendre indéfiniment et que le joueur devait se décider rapidement.

Fils de l’ancien champion de tennis Younes El Aynaoui, le milieu de terrain a rejoint l’AS Rome lors du dernier mercato estival et devrait, sauf surprise, figurer dans la prochaine convocation des Lions de l’Atlas.