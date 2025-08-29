Convoqué par le Maroc, Neil El Aynaoui partage ses souvenirs et ses racines (VIDEO)
Neil El Aynaoui a été convoqué par le sélectionneur Walid Regragui pour les deux prochains matchs des Lions de l’Atlas face au Niger et à la Zambie, prévus les 5 et 8 septembre.
Dans une vidéo récemment partagée, le jeune milieu de terrain prometteur revient sur sa relation avec le Maroc. Il explique qu’il s’y rendait chaque année jusqu’à ses 14 ans pour passer du temps avec sa famille et rester connecté à ses racines, soulignant l’importance de ce lien dans sa vie personnelle et désormais dans sa carrière internationale. VIDEO.
🎙️Neil El Aynaoui raconte son histoire avec le Maroc :
«Le Maroc a toujours occupé une grande place dans ma vie j’y allais chaque année du côté de Rabat, jusqu’à mes 14 ans. 🇲🇦❤️»pic.twitter.com/EAvdiPVbvj
— FRMF Xtra (@FRMFXtra) August 28, 2025