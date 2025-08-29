Sport

Convoqué par le Maroc, Neil El Aynaoui partage ses souvenirs et ses racines (VIDEO)

Rédaction M29 août 2025 - 14:39

Neil El Aynaoui a été convoqué par le sélectionneur Walid Regragui pour les deux prochains matchs des Lions de l’Atlas face au Niger et à la Zambie, prévus les 5 et 8 septembre.

Dans une vidéo récemment partagée, le jeune milieu de terrain prometteur revient sur sa relation avec le Maroc. Il explique qu’il s’y rendait chaque année jusqu’à ses 14 ans pour passer du temps avec sa famille et rester connecté à ses racines, soulignant l’importance de ce lien dans sa vie personnelle et désormais dans sa carrière internationale. VIDEO.

 


