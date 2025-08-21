Transferts : Fayçal Fajr dans le viseur du Raja de Casablanca

Le Raja de Casablanca poursuit le renforcement de son effectif à travers des recrutements jugés logiques, laissant présager des retombées positives et utiles pour l’équipe verte.

Une source citée par le site Le Site Info a confirmé l’intérêt du Raja pour le joueur Fayçal Fajr, en vue de l’enrôler lors du mercato estival en cours.

La même source précise que le club suit Fayçal Fajr depuis longtemps, mais attendait le moment opportun, qui s’est présenté durant cette fenêtre de transferts, alors que le joueur est désormais libre de tout contrat.

Bien que le milieu de terrain dispose d’autres offres, les dirigeants rajaouis restent convaincus de pouvoir le recruter, misant sur son attachement au club ainsi que sur sa volonté éventuelle de vivre une expérience sous le maillot vert.

Fayçal Fajr est actuellement sans club depuis la fin de son contrat avec Al-Taawoun cet été. Par ailleurs, des médias saoudiens rapportent que d’autres équipes souhaitent également s’attacher ses services, le joueur étudiant les différentes propositions afin de choisir la meilleure.