Le Raja règle 36 litiges et retrouve sa liberté sur le marché des transferts

Le Raja Club Athletic (RCA) a annoncé la résolution de tous ses litiges devant la Fédération Royale Marocaine de Football et la FIFA, ainsi que de ses différends en cours qui n’avaient pas entraîné d’interdiction de recrutement ni concerné les protocoles de résiliation.

Le club a versé plus de 31 millions de dirhams afin de tourner la page de ces conflits qui l’ont accompagné pendant longtemps, sous le mandat de tous les présidents qui se sont succédé ces dernières années.

Le Raja a ainsi réglé 36 litiges, y compris ceux qui l’avaient empêché de participer au dernier mercato hivernal, ainsi que ceux en cours pour lesquels aucune décision finale n’avait été rendue, et les protocoles de résiliation signés l’été dernier sous la présidence de l’ancien président Adil Halla avec plusieurs dizaines de joueurs ayant obtenu gain de cause.

Le club a précisé, dans un communiqué, avoir réglé tous ses différends, nationaux et internationaux, en soulignant l’importance du rôle joué par l’investisseur institutionnel « Ports 4 Impact », ce qui a permis au club d’enregistrer tous les nouveaux joueurs recrutés lors du mercato estival en cours.

Le Raja a affirmé que la clôture de ces dossiers n’était que le début, annonçant le lancement d’un projet durable conduit par la société sportive du Raja, dont le nom n’a pas été révélé. Les instances de gouvernance du club auront pour mission de finaliser les dossiers restants et de garantir que de telles situations ne se reproduisent plus à l’avenir.

Sur le plan sportif, le club a annoncé le lancement d’un plan de travail clair et prioritaire par le bureau directeur, incluant la nomination d’un directeur sportif chargé d’élaborer une stratégie technique ambitieuse, en coordination avec le staff technique.

Le Raja a renouvelé sa confiance au staff technique dirigé par l’entraîneur tunisien Lassaad Chabbi, démentant ainsi les rumeurs concernant un possible licenciement.

Le club a également annoncé l’intégration de quatre joueurs issus de la catégorie Espoirs dans l’équipe première, le prêt de cinq autres joueurs sous un suivi attentif, et la résiliation à l’amiable des contrats de trois joueurs qui ne faisaient plus partie du projet sportif du club.