Wydad : Selemani Mwalimu prêté à Simba SC

Le Wydad de Casablanca a accepté de prêter son attaquant international tanzanien, Selemani Mwalimu, au club de Simba SC (Tanzanie) pour une saison, sans option d’achat.

Le Wydad avait d’abord rejeté une offre de Simba et des Young Africans, jugée insuffisante financièrement, avant d’accepter une nouvelle proposition de Simba d’un montant de 4 millions de dirhams.

Mwalimu quittera donc la préparation du Wydad pour la nouvelle saison afin de rejoindre Simba dans son pays natal. Le joueur n’a pas hésité à accepter cette offre, motivé par le besoin de retrouver du temps de jeu et de la compétitivité avant la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

L’attaquant craint en effet de manquer cette CAN, organisée au Maroc, où la Tanzanie évoluera dans un groupe relevé avec le Nigeria, la Tunisie et l’Ouganda. Il a donc préféré revenir au pays pour jouer régulièrement avec Simba.

À noter que le club tanzanien avait déjà tenté de recruter Mwalimu lorsqu’il évoluait à Fountain Gate, sans succès. Le joueur avait ensuite rejoint le Wydad, mais n’était jamais parvenu à s’imposer comme titulaire.