Raja : Lassaad Chabbi sur le départ ?

Ces dernières heures, des rumeurs ont circulé au sujet d’un possible départ de l’entraîneur tunisien Lassaad Chabbi du Raja de Casablanca.

Mais une source contactée par Le Site info a démenti ces informations, affirmant qu’aucune décision n’a été prise pour l’instant et que le technicien tunisien restera avec les Verts.

Et de préciser que certaines composantes du club ne sont pas satisfaites du rendement de l’entraîneur.

«Chabbi dirige toujours les séances d’entraînement de l’équipe et prépare les joueurs en vue de la nouvelle saison. Cependant, la possibilité de son départ reste envisageable, dans la mesure où c’est l’ancien bureau dirigeant qui l’avait recruté, et non l’actuel.

À noter que le Raja disputera prochainement un match amical face à l’OCS, dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison.

N.M.