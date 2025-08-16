CHAN 2024: les Lions s’expriment avant le match Maroc-RD Congo

Le joueur de l’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux, Youness El Kaabi a affirmé, samedi à Nairobi, que le match contre la RD Congo, prévu dimanche au stade Nyayo pour le compte de la 5e et dernière journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), est un duel à gagner.

« Pour nous, c’est un match à gagner pour se rapprocher davantage du troisième sacre dans cette compétition », a-t-il souligné, ajoutant que « les éléments nationaux sont pleinement motivés de jouer ce match et décrocher les trois points de la victoire ».

Il a expliqué: « nous affrontons une équipe qui va jouer toutes ses cartes, mais notre objectif principal est la victoire et nous allons tout faire pour y parvenir ».

Son coéquipier Fouad Zahouani a relevé que « la rencontre contre la RD Congo est décisive, et sera donc difficile », soulignant que les joueurs seront au rendez-vous pour signer un résultat positif susceptible de permettre à l’équipe nationale de poursuivre son parcours au CHAN.

« Nous sommes conscients que le public marocain attend de nous une victoire que nous estimons pouvoir lui offrir », a-t-il dit.

