L’Olympique de Marseille ne compte plus sur Azeddine Ounahi

Le joueur international marocain Azzedine Ounahi est sur le point de quitter son club, l’Olympique de Marseille, lors de ce mercato estival, après être sorti des plans de l’entraîneur italien Roberto De Zerbi.

Ce mercredi matin, plusieurs journaux et sites turcs ont confirmé que le club de Trabzonspor a soumis une offre officielle pour obtenir Ounahi en prêt pour une saison, avec une option d’achat prévue pour l’été prochain.

Cette proposition de Trabzonspor intervient alors que le club grec du Panathinaïkos, où Ounahi avait joué en prêt la saison dernière, a également formulé une offre de 8 millions d’euros, à laquelle s’ajoutent 2 millions d’euros de bonus, et prévoit que l’Olympique de Marseille conserve 15 % sur toute future revente du joueur.

L’avenir d’Ounahi semble désormais se jouer entre la Grèce et la Turquie, après son refus de rejoindre le Spartak Moscou. Son transfert vers le club espagnol de Gérone n’a pas abouti en raison de l’insuffisance de l’offre financière proposée par le club catalan.