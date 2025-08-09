Sport
A la Une

Barça: Lewandowski incertain pour le début de saison

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 août 2025 - 09:37
Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski est blessé à la cuisse gauche et incertain pour le début de saison, a annoncé, vendredi, le club espagnol de football.

« Robert Lewandowski souffre d’une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche », affirme le Barça dans un communiqué, sans préciser la durée d’indisponibilité du buteur polonais.

L’attaquant de 36 ans est « forfait » pour le match amical prévu dimanche contre Côme, et incertain pour la première journée de Liga, contre Majorque, le 16 août prochain.

S.L


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 août 2025 - 09:37


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page