Barça: Lewandowski incertain pour le début de saison

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski est blessé à la cuisse gauche et incertain pour le début de saison, a annoncé, vendredi, le club espagnol de football.

« Robert Lewandowski souffre d’une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche », affirme le Barça dans un communiqué, sans préciser la durée d’indisponibilité du buteur polonais.

L’attaquant de 36 ans est « forfait » pour le match amical prévu dimanche contre Côme, et incertain pour la première journée de Liga, contre Majorque, le 16 août prochain.

S.L