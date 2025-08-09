Barça vs Ter Stegen: réconciliation actée !

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone et son gardien de but allemand Marc-André ter Stegen ont réglé leur litige, le joueur acceptant que son dossier médical soit transféré à la Liga, a annoncé vendredi soir le club catalan.

« Marc-André ter Stegen a signé l’autorisation pour que les services médicaux du club soumettent à La Liga le rapport médical obligatoire suite à son intervention chirurgicale », indique le club ans un communiqué, ajoutant que « le dossier disciplinaire est clos et le joueur récupère le capitanat de l’équipe première avec effet immédiat ».

Quelques heures plus tôt, dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le joueur de 33 ans s’était dit « pleinement disposé » à collaborer avec son club.

Ter Stegen, opéré récemment du dos, était en conflit avec la direction du Barça, champion d’Espagne en titre, parce qu’il refusait que son dossier médical soit communiqué à la Liga.

Ce rapport médical doit permettre à l’instance du football professionnel espagnol d’évaluer la durée de son indisponibilité.

Selon la presse catalane, le club blaugrana comptait utiliser son absence de longue durée pour faire inscrire ses nouvelles recrues en restant dans les clous du fair-play financier qui encadre les clubs professionnels.

Le ton était monté cette semaine entre les deux parties, le club ouvrant mardi une procédure disciplinaire à l’encontre du joueur puis annonçant deux jours plus tard qu’il lui retirait le brassard de capitaine.

S.L.