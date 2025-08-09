Real Madrid: le jeune Gonzalo Garcia prolonge son bail

Par LeSiteinfo avec MAP

Le jeune attaquant espagnol Gonzalo Garcia, 21 ans, a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2030, a annoncé vendredi le club madrilène.

Formé au club, où il est arrivé en 2014 à l’âge de 10 ans, Gonzalo, qui était sous contrat jusqu’en juin 2027, a fait ses débuts en équipe première en novembre 2023, disputant quelques rencontres.

Remplaçant cet été Kylian Mbappé lors des matches de la Coupe du monde des clubs avant la demi-finale, perdue 4-0 face au Paris SG, il a fini la compétition en tête du classement des buteurs (4 réalisations) et figure dans l’équipe type du tournoi désignée par la Fifa.

La saison passée, il a été l’un des piliers de la Castilla, l’équipe réserve du Real, inscrivant 25 buts.

« Gonzalo fera désormais partie de l’équipe première du Real Madrid », précise le club espagnol dans un communiqué.

S.L.