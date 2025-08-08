Sport

Wydad Casablanca : Hicham Aït Menna annonce trois signatures à venir

Rédaction M8 août 2025 - 21:25

Le président du Wydad Casablanca, Hicham Aït Menna, a confirmé le nombre de recrues que le club compte réaliser d’ici la fin du mercato estival actuel.

Dans une déclaration au journal Assabah, Aït Menna a indiqué que le Wydad effectuera trois recrutements, précisant que « le mercato d’été n’est pas encore terminé pour le Wydad ».

Il a ajouté : « Nous avons des besoins dans trois postes identifiés par l’entraîneur. Nous allons donc engager trois joueurs, conformément à la demande du staff technique. »

Selon des sources médiatiques, l’entraîneur Mohamed Amine Benhachem a insisté sur la nécessité de renforcer les postes de latéral droit et gauche, qui connaissent un déficit évident.


