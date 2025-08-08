Mercato : El Amloud dit non à un retour au Wydad

Le Wydad de Casablanca tente de récupérer certains de ses anciens joueurs, profitant de l’échec de leurs récentes expériences depuis leur départ du club rouge.

Selon une source citée par Site Info, le Wydad a approché plusieurs ex-joueurs, dont Ayoub El Amloud, désormais libre de tout contrat.

Toutefois, le latéral semble davantage enclin à accepter d’autres offres que celle du Wydad, motivé par son souhait de poursuivre sa carrière à l’étranger.

Le club casablancais a pourtant manifesté un vif intérêt pour son retour, mais le joueur privilégie une proposition émanant d’un club étranger.

Ce refus de revenir n’est pas surprenant, alors que le Wydad a également échoué à rapatrier son ancien capitaine, Yahya Jabrane, pourtant tout proche de signer à nouveau avec les Rouges.