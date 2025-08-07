Raja Casablanca : Baadi sur le départ, un accord en vue

Le Raja Club Athletic (RCA) s’efforce actuellement de trouver un équilibre entre les arrivées et les départs au sein de l’effectif, en renforçant le groupe tout en réduisant la liste des joueurs et en se séparant de ceux qui ne figurent plus dans les plans de l’entraîneur, Lassaad Chabbi.

Selon une source citée par Le Site Info, le Raja est en négociations pour se séparer du joueur Abdelkrim Baadi, à l’image du Mauritanien Mohsin Bouda, dont le contrat a récemment été résilié.

Le club aurait en effet décidé de se passer des services de Baadi, et un accord devrait être trouvé prochainement pour mettre fin à la collaboration, d’autant que le joueur lui-même souhaite relever un nouveau défi dans un club où il pourrait bénéficier de plus de temps de jeu.

Baadi avait rejoint le Raja après un passage au sein de la Renaissance de Berkane, mais malgré les efforts fournis, il n’est pas parvenu à s’imposer au sein de l’équipe.