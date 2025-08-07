Le Barça retire le brassard de capitaine à son gardien Ter Stegen

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone a annoncé jeudi avoir retiré temporairement le brassard de capitaine à son gardien allemand Marc-André ter Stegen, visé par une procédure disciplinaire.

« Suite à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du joueur Marc-André ter Stegen, et dans l’attente d’une résolution définitive, le Club, en accord avec la direction sportive et le staff technique, a décidé de lui retirer provisoirement le capitanat de l’équipe première », indique le club catalan dans un communiqué.

Durant cette période, les fonctions de capitaine seront assurées par le défenseur Ronald Araujo, jusque-là deuxième dans la hiérarchie.

Âgé de 33 ans et récemment opéré du dos, Ter Stegen est en froid avec sa direction après avoir refusé que ses données médicales soient transmises à la Liga, empêchant ainsi l’instance de déterminer la durée de son indisponibilité.

Selon la presse locale, le Barça comptait utiliser cette longue absence pour alléger sa masse salariale, se conformer aux exigences du fair-play financier de la Liga et inscrire ses nouvelles recrues.

Mais ce refus compromet cette stratégie. Parallèlement, la signature du jeune Joan Garcia cet été, ainsi que la prolongation de l’expérimenté Wojciech Szczesny, laisse peu de doutes sur l’avenir de Ter Stegen au sein de l’effectif. Le club cherche visiblement à tourner la page.

En proie à des difficultés financières persistantes, en attendant la réouverture provisoire du Camp Nou toujours en chantier, le Barça redoute que l’attitude du gardien allemand n’ait des répercussions à la fois sportives et économiques.

Dernier rescapé de l’équipe dirigée par Luis Enrique, sacrée championne d’Europe en 2015, Ter Stegen s’expose, selon le règlement de la Liga, à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la résiliation de son contrat.