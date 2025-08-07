Le Raja lâche Ayoub Mouloua, le WAC et l’AS FAR affûtent leurs armes

Ayoub Mouloua était tout proche de rejoindre le Raja de Casablanca avant que le club ne renonce finalement au transfert.

Selon une source de Le Site info, l’attaquant du FUS est désormais dans le viseur de l’AS FAR et du Wydad de Casablanca. Elle précise que le retrait du Raja est dû à des exigences financières jugées excessives, ce qui a poussé le club à se tourner vers d’autres options, comme Mouad Dahhak qui vient d’intégrer les rangs des Verts.

Le WAC, de son côté, cherche à s’offrir Mouloua dans le but de renforcer son secteur offensif et de trouver un buteur capable de concrétiser les occasions.

