Ballon d’Or 2025: Yassine Bounou parmi les 10 nommés pour le Trophée Yachine

Rédaction N7 août 2025 - 13:40

Le gardien de but de la sélection marocaine de football, Yassine Bounou figure parmi les dix nommés pour le Trophée Yachine, une distinction qui récompense le meilleur goalkeeper de l’année.

Le Lion de l’Atlas, qui évolue pour le club saoudien Al-Hilal, en est à sa troisième nomination pour ce prix, avec comme meilleur classement une troisième place en 2023.

Il se présente à cette distinction avec une saison 2024-2025 jalonnée, notamment, de 56 matches et 20 clean-sheets.

