Le Raja annonce le départ d’un joueur

Le Raja de Casablanca a annoncé le départ de son joueur, Marouane Zila, après deux années passées au sein du club, durant lesquelles il a remporté la Botola et la Coupe du Trône.

Dans un communiqué officiel publié ce samedi, le club vert a révélé avoir mis fin, d’un commun accord, à sa collaboration avec Marouane Zila.

« Le Raja Club Athletic annonce la résiliation à l’amiable du contrat qui lie le club au joueur Marouane Zila», précise-t-on.

Et d’ajouter : « Le Raja Club Athletic remercie le joueur Marouane Zila pour ses efforts et son dévouement et lui souhaite plein succès dans la suite de sa carrière sportive».

N.M