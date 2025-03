Liste de l’Argentine: Messi absent !

Le capitaine de la sélection argentine de football n’a pas été convoqué par le sélectionneur aux deux prochains matches de qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde 2026 contre l’Uruguay et le Brésil, à cause d’une blessure.

Messi est absent de la liste des joueurs choisis par l’entraîneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni, et diffusée ce lundi par la Fédération argentine de football (AFA).

Les champions du monde 2022, qui sont en tête du classement du groupe sud-américain avec 25 points, devront affronter le 21 mars l’Uruguay, un match qui sonne comme une revanche après leur défaite (0-2) en novembre 2023 à Buenos Aires.

Quatre jours plus tard, ils devront affronter leur rival de toujours, le Brésil.

Si les Argentins remportent les deux prochains matches, ils seront assurés de leur qualification pour 2026.

Le premier quotidien sportif du pays, Ole, déplore l’absence de Messi à cause d’une blessure au muscle adducteur lors du match de ce dimanche avec son équipe, l’Inter Miami, contre Atlanta United.

« L’équipe nationale a besoin de son leader, et encore plus lors de matchs comme ceux à venir à Montevideo et au stade Monumental (de River Plate Buenos Aires) », se désole le journal.