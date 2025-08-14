CHAN 2024: le Maroc prend la 2ème place après la victoire de la RDC

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection de la RD Congo des joueurs locaux a battu son homologue de l’Angola par 2 buts à 0, en match de la 4e journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), jeudi à Nairobi, un résultat qui permet au Maroc, vainqueur de la Zambie dans l’après-midi (3-1), de prendre la deuxième place.

Au terme de cette journée, le Maroc et la RD Congo comptent six points chacun, avec une même différence de buts (+3), mais un plus grand nombre de buts inscrits pour les Lions de l’Atlas (5 contre 4 pour la RDC).

Le Kenya (7 pts), qui n’a pas disputé cette journée, reste leader du groupe. L’Angola (4 pts), qui a joué jeudi son dernier match, et la Zambie (0 pt), quittent la compétition.

Les Congolais se sont imposés grâce aux buts de Jephte Kitambala Bola (58 e) et Mokonzi Katumbwe (70e).

La sélection marocaine, elle, a battu son homologue zambienne, grâce à Mohamed Hrimat (45+2e), Oussama Lamlioui (67e) et Sabir Bougrine (90 + 5e), alors qu’Andrew Phiri (70 e) a marqué pour la Zambie.

Pour le compte de la dernière journée, prévue dimanche prochain (13h00 GMT +1), le Maroc affronte la RD Congo dans un match décisif pour la qualification au tour suivant, alors que le Kenya joue contre la Zambie.

