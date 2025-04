Un match amical Maroc-Argentine en préparation ?

La FRMF a reçu une invitation de la Fédération argentine pour organiser un match amical opposant les Lions de l’Atlas à l’Albiceleste.

Selon une source de Le Site info, la partie argentine a proposé trois dates pour la tenue de cette rencontre : octobre 2025, mars ou juin 2026.

En janvier dernier, Fouzi Lekjaa avait déjà évoqué cette possibilité dans une déclaration au journal argentin Olé. Le président de la FRMF avait alors affirmé : « Le public marocain aimerait voir l’Albiceleste jouer au Maroc. J’espère que la sélection argentine et ses supporters viendront vivre l’expérience des matchs de football dans notre pays. »

Le Maroc a affronté l’Argentine à trois reprises, à chaque fois en match amical, et s’est incliné lors de chacune de ces confrontations. La première rencontre remonte à 1994 à Casablanca (3-1), la deuxième en mars 2004, également à Casablanca (1-0), et la plus récente en 2019 à Tanger (1-0).

N.M.