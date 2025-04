Décès du Pape François : l’Argentine décrète 7 jours de deuil

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le pays d’origine du Pape François, l’Argentine, son décès ce lundi à l’âge de 88 ans a provoqué une vague de douleur et de chagrin, alors que tout le pays espérait une visite du seul Pape argentin de l’histoire.

Le porte-parole du gouvernement, Manuel Adorni, a annoncé que l’Argentine va décréter un deuil de sept jours à partir de ce lundi suite au décès du Pape François.

De même, le président Javier Milei va se rendre au Vatican pour assister aux funérailles de l’Argentin le plus illustre qui a dirigé l’église catholique depuis 2013.

« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris ce matin le décès du Pape François, Jorge Bergoglio, qu’il repose en paix. Malgré des divergences qui semblent mineures aujourd’hui, avoir pu le connaître dans sa bonté et sa sagesse a été pour moi un véritable honneur », a écrit le président Milei sur son compte X.

Tous les membres du cabinet se sont joints au chef de l’Etat pour exprimer leur chagrin après le décès du Pape.

Les témoignages d’affliction et de vive émotion se sont multipliés dans les médias et sur les réseaux sociaux, soulignant sa « simplicité » et sa « grande proximité avec les pauvres ».

D’autres ont mis l’accent sur son oeuvre à la tête du Vatican qui a permis de « briser le moule et ouvert l’Église comme jamais auparavant ».

Dès les premières heures de la matinée (heure de Buenos Aires), les messages d’adieu exprimés dans le pays natal du Pape François soulignaient son héritage d’humilité, de justice sociale et de dialogue en temps de crise mondiale.

Certains regrettaient amèrement que le défunt n’est jamais revenu au pays en sa qualité de Pape, expliquant qu’il voulait ainsi éviter que sa figure soit utilisée à mauvais escient par les gouvernements en place.