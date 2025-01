Ligue des champions : voici les 16 clubs qualifiés pour les barrages

Après leurs victoires respectives à Gérone (2-1) et contre Monaco (3-0) mercredi, Arsenal et l’Inter Milan se sont assurés une place directe en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ils terminent aux 3e et 4e rangs de leur groupe, derrière Liverpool (1er) et Barcelone (2e), qui étaient déjà qualifiés.

Les autres clubs qui se sont qualifiés pour les barrages sont : l’Atlético Madrid (5e), victorieux à Salzbourg (4-1), le Bayer Leverkusen (6e), qui a battu le Sparta Prague (2-0), Lille (7e), qui a écrasé Feyenoord (6-1), et Aston Villa (8e), qui a dominé le Celtic (4-2).

Ces 16 équipes devront désormais passer par les barrages pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Le tirage au sort des barrages aura lieu vendredi 31 janvier à partir de 12h, et les rencontres se disputeront en matchs aller-retour, avec pour objectif de décrocher l’une des huit dernières places pour les huitièmes.

Le suspense sera de mise, avec de potentiels affrontements de haute volée dès les barrages, impliquant des géants européens tels que le Real Madrid, le Bayern Munich et le PSG.

Les 16 clubs qualifiés pour les barrages sont :

– France : AS Monaco, Brest, Paris Saint-Germain

– Italie : Atalanta, Milan AC, Juventus

– Allemagne : Borussia Dortmund, Bayern Munich

– Espagne : Real Madrid

– Pays-Bas : PSV, Feyenoord Rotterdam

– Portugal : Benfica, Sporting Portugal

– Écosse : Celtic Glasgow

– Angleterre : Manchester City

– Belgique : Bruges

Le tirage au sort des barrages se déroulera selon les règles suivantes :

– Le 9e ou 10e affrontera le 23e ou 24e

– Le 11e ou 12e jouera contre le 21e ou 22e

– Et ainsi de suite, jusqu’à former les 8 confrontations.

Les matchs retour se joueront sur le terrain de l’équipe la mieux classée lors de la phase de groupes. Ce format permet de favoriser les équipes mieux classées tout en offrant des confrontations intéressantes pour obtenir une place en huitièmes de finale.