Racisme : tour d’horizon sur les cas les plus graves en Espagne (VIDEOS)

Les insultes proférées, dimanche, à l’encontre du joueur international brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, à Valence, ont une fois de plus mis en lumière le racisme dans le football espagnol, qui a connu plusieurs épisodes notoires ces dernières années.

L’attaquant madrilène, mais aussi des joueurs comme Marcelo, Eto’o ou Carlos Kameni, en ont souffert par le passé. Retour sur certains des incidents les plus déplorables de racisme dans le championnat espagnol :.

-La polémique entre Cala et Diakhaby :

L’un des cas les plus récents du football espagnol n’est autre que celui du joueur de Cadix, Cala, et Diakhaby, défenseur français de Valence. Le 4 avril de l’année dernière a été marqué par un moment extrême de tension et de nervosité lors du match Cadix-Valence. Lors de la rencontre, le joueur de Valence a fait état d’insultes racistes proférées par Cala.

Après le match, le Français a déclaré : « Je ne sais pas si Cala est raciste, mais il doit payer pour ce qu’il m’a dit ». Finalement, l’affaire a été classée.

– « Marcelo est un singe » :

En 2014, l’un des derbies les plus chauds de l’histoire récente s’est déroulé au Santiago Bernabeu. À la fin du match, le joueur madrilène et son fils sont descendus sur le terrain et, dans les tribunes, un groupe de supporters de l’Atlético les a suivis, scandant: « Marcelo est un singe », « Ce n’est pas ton père », « Nous espérons que ton père mourra ».

Une semaine auparavant, lors du Clasico contre le FC Barcelone, Marcelo avait également été sous les feux de la rampe après que Busquets l’ait prétendument traité de « singe ».

– Chants racistes à l’encontre de Paulao de la part de ses propres supporters :

En 2013, lors du derby sévillan Betis-Séville au Benito Villamarín, toutes sortes de bruits ont été lancés, lorsque le défenseur du Real Betis, Paulao, a été expulsé avant la mi-temps et reçu des insultes racistes qui provenaient des supporters de son équipe. Finalement, l’arbitre, Estrada Fernández, n’a fait aucune mention à cet incident dans le procès-verbal de la rencontre.

– Le pire moment de Kameni :

Le portier camerounais Carlos Kameni a été l’un des premiers joueurs à se plaindre publiquement de certains gestes racistes sur les terrains de football en Espagne. « Mon pire moment, c’est sur le terrain de Saragosse, lors de ma première année à l’Espanyol. Nous gagnions 0-1 et ils m’ont tout dit, au point que l’arbitre m’a demandé si je voulais qu’il arrête le match, mais je me suis senti assez fort pour continuer. Deux semaines après mon épisode, cela s’est reproduit avec Eto’o, avec la danse du singe », avait déclaré Kameni à la radio ‘’Cadena Ser’’.

– Le lancer de bouteille de Ronaldo :

Au début de l’année 2005, Ronaldo Nazario était l’une des grandes révélations du championnat espagnol, ce qui lui a valu d’être constamment sous les feux de la rampe. Lors d’un match à La Rosaleda, la tension était montée d’un cran. Après avoir entendu de nombreuses insultes racistes, le joueur lui-même a jeté une bouteille dans les tribunes. Quelques jours plus tard, le joueur du Real Madrid a expliqué qu’il ne permettrait pas que sa mère soit insultée.

– Samuel Eto’o ne voulait plus jouer :

En 2006, Samuel Eto’o a voulu quitter le terrain de La Romareda après avoir entendu de nombreuses insultes. L’attaquant s’est levé : « Je ne joue plus ». Quelques instants plus tard, il est revenu sur le terrain. Ce geste du joueur de Barcelone a marqué un tournant dans la lutte contre le racisme.

D’autres joueurs ont imité Eto’o pour continuer la lutte contre ce genre d’insultes.