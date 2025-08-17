CHAN 2025 : les Lions de l’Atlas éliminent la RD Congo et filent en quarts
L’équipe nationale locale du Maroc s’est qualifiée pour les quarts de finale du CHAN 2025 en s’imposant face à la RD Congo (3-1), dimanche au stade Nyayo de Nairobi, lors de la dernière journée du groupe A.
Les Lions de l’Atlas ont rapidement pris l’avantage grâce à un but d’Oussama Lamlioui à la 8e minute, servi par Youssef Belammari. La RD Congo a tenté de réagir par Jephté Kitambala, Âgée Basiala et Oscar Kabwit, avant d’égaliser finalement par Kitambala (43e).
Juste avant la pause, Ibrahim Matobo a failli donner l’avantage aux Congolais, mais sa frappe fut détournée par le gardien marocain El Mehdi Al Harrar.
En seconde période, les Marocains ont repris le contrôle. Le capitaine Mohamed Rabie Hrimat a transformé un penalty à la 70e minute, avant que Lamlioui ne signe un doublé à la 80e, scellant la victoire du Maroc contre la RD Congo au CHAN 2025.
Dans l’autre match du groupe, le Kenya s’est imposé face à la Zambie (1-0) et termine en tête avec 10 points. Le Maroc finit deuxième (9 pts), devant la RD Congo (6 pts), l’Angola (4 pts) et la Zambie (0 pt).
Le prochain défi des Lions de l’Atlas sera face à la Tanzanie en quart de finale du CHAN 2025, vendredi au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam.