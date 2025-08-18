CHAN 2024 : qui est l’homme du match Maroc-RD Congo ?

L’équipe nationale marocaine des joueurs locaux a validé son billet pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations, grâce à sa victoire face à la République démocratique du Congo ce dimanche, lors de la dernière journée de la phase de groupes (3-1).

La rencontre a vu briller plusieurs joueurs, mais la grande figure du match fut Oussama Lamlioui, auteur d’un doublé et principal artisan du succès des Lions.

Lamlioui a obtenu la meilleure note de la rencontre avec 9,2 sur 10, devançant tous les autres joueurs, y compris l’attaquant congolais Kitambala, noté 7,8 sur 10. De leur côté, le capitaine Rabie Hrimat a été crédité d’un 7,7 sur 10, tandis que Mohamed Boulaksout a reçu la note de 7,4 sur 10.